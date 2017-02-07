連9年列入客庄12大節慶 新丁粄節周末登場

「2017台中東勢新丁粄節」7日在台灣大道市政大樓舉行記者會，市長林佳龍（右三）、行政院客委會主委李永得（左三）等，一起揭開創意大粄，象徵啟動活動。（陳世宗攝）

林佳龍等人品嘗採用豐原葫蘆墩米、東勢在地蘿蔔、新社香菇、石岡艾草，及大甲溪上游和平八仙山的甘泉水結合製作的新丁粄，豎起大拇指說「讚」。（陳世宗攝）

台中東勢新丁粄節榮獲行政院客委會連續9年列入全國客庄12大節慶之一！今年將於11日至12日熱鬧登場。市長林佳龍7日說，包括新丁粄節及巧聖仙師文化祭都獲全國客庄12大節慶肯定，台中作為蔡英文總統「浪漫台三線」政策的終點站，將持續推廣客家文化至全球！

「2017台中東勢新丁粄節」記者會，7日在台灣大道市政大樓舉行！包括市長林佳龍、行政院客委會主委李永得、市府客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩鈴等共襄盛舉，一起揭開創意大粄及年度吉祥物，象徵活動即將啟動。

「彩虹之美，在於多色並存；文化之美，在於多元共融」！林佳龍說，台中作為蔡總統推動浪漫台三線的終點站，更引以為榮；市府今年入選全球百大旅遊城市，且旅遊人次及旅館住房率都增加，市府將持續推廣客家文化，作為觀光旅遊亮點行銷出去。

林佳龍表示，新丁粄節是農業時代留下的傳統生活美學，家中有壯丁就作「龜粄」，隨著兩性平權發展，也有「桃粄」彰顯女丁，格外有意義；活動在過年後喜氣洋洋登場，呈現客家大家庭團圓氣氛，歡迎大家這週末到東勢山城享受精彩的文化活動及美食。

李永得表示，台中市政府舉辦的新丁粄節富含客家文化內涵與精神，能帶動地方產業及經濟發展，感謝市府對客家文化的重視及推廣，讓活動充滿活力及創意。中央將持續與市府合作，推動浪漫台三線發展東勢大埔客家文化，讓節慶活動作為亮點發展！

今日記者會「創意新丁粄」，採用豐原葫蘆墩米、東勢在地蘿蔔、新社香菇、石岡艾草，及大甲溪上游和平八仙山的甘泉水結合製作，凝聚山城客庄的在地精華，也讓往年以紅粄及花豆為組合的新丁粄更具新意。

(中時)