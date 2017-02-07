信維市場產權複雜 柯：私地主應先組織自治會

歷史悠久的信維市場整宅，傳出台北市市場處規劃今年2月底撤攤、給補償費，讓營業逾40年的市場走入歷史，也讓該市場可能成為蚊子館。台北市長柯文哲今天出席台北市政府第二行政中心走春記者會後表示，信維市場產權複雜，私地主應先組織自治會，再處理。

柯文哲說，信維市場最大的問題是產權太複雜，政府不能一個命令就拆掉重建，第一步應先組織自救會或自治會再處理，北市目前要處理公辦都更的地方還很多，這地方公有土地只佔20％，以私人土地為主，因此私地主要組織自治會；至於B1會先清乾淨，再看怎麼用，等市場處交出完整評估報告。

(中時)