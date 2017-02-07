NBA》沃神爆料 七六人與鵜鶘密謀交易

七六人與鵜鶘正在密謀交易，七六人中鋒歐卡佛有可能要改披戰袍了。(美聯社資料照)

美國《雅虎體育》沃神爆料，七六人與鵜鶘正在密謀交易，甚至還有可能牽涉到籃網當家中鋒布魯克羅培茲。

七六人目前18勝33敗，東區倒數第二，鵜鶘20勝32敗，西區倒數第四，兩隊想要闖進季後賽的機會恐怕不高，但在交易截止日前仍想要力圖振作，鵜鶘希望能引進一位中鋒來減少「一眉哥」安東尼戴維斯在禁區的壓力，而他們心儀的人選是七六人的諾爾，但七六人比較傾向送出歐卡佛，但相對的鵜鶘就有可能要失去主控哈勒戴。

倘若這樁交易案告吹，鵜鶘也有可能將目標轉移至籃網布魯克羅培茲，或是活塞的雷吉傑克生。目前傳出檯面上的都是後半段球隊的動作，真正豪強的競爭還沒浮出檯面上。

(中時電子報)