NBA》沃神爆料 七六人與鵜鶘密謀交易
美國《雅虎體育》沃神爆料，七六人與鵜鶘正在密謀交易，甚至還有可能牽涉到籃網當家中鋒布魯克羅培茲。
七六人目前18勝33敗，東區倒數第二，鵜鶘20勝32敗，西區倒數第四，兩隊想要闖進季後賽的機會恐怕不高，但在交易截止日前仍想要力圖振作，鵜鶘希望能引進一位中鋒來減少「一眉哥」安東尼戴維斯在禁區的壓力，而他們心儀的人選是七六人的諾爾，但七六人比較傾向送出歐卡佛，但相對的鵜鶘就有可能要失去主控哈勒戴。
倘若這樁交易案告吹，鵜鶘也有可能將目標轉移至籃網布魯克羅培茲，或是活塞的雷吉傑克生。目前傳出檯面上的都是後半段球隊的動作，真正豪強的競爭還沒浮出檯面上。
(中時電子報)
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