2月7日中視午間新聞搶先看
今天2月7日的中視午間新聞搶先看：
入冬首波寒流即將報到 北部下探9℃
寒流後天報到，預估明天下半天起，天氣將逐漸轉差，從周五起到下周一，將受到明顯影響，北部低溫下探9℃，南部及花東12℃，各地氣溫驟降。周五、周六有雨，感覺特別濕冷.
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所長攔檢遭拖行5米 警開槍救人
凌晨淡水分局中山路派出所所長，在淡金公路前盤查可疑車輛，遭到嫌犯開車拖行約5公尺，現場警員立即拔槍對空鳴2槍，嫌犯才停車就逮。
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加州太失控? 川普嗆:要砍光經費
美國科技巨擘包括臉書、微軟、Google在內的97家企業，前天向法院呈遞意見書，強烈反對川普的移民禁令。加州研擬變成庇護州，更讓川普大怒，揚言砍光聯邦經費.
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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