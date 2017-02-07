猜國旗 中研院長23國只錯2個
中央研究院院長廖俊智今天出席2017台灣國際科學展覽會，演講前猜了一下今年參與的23國旗幟，結果有2個猜錯了。
2017台灣國際科展共有23國師生參與，來自亞洲、歐洲、非洲等地，廖俊智今天受邀發表「永續作為科技發展的新動力」演講，全程以流利的英語進行。
在演講開始前，廖俊智看到主辦單位準備的萬國旗看板，突然技癢挑戰一下，他一共答出21個正確答案。
但廖俊智遇到吉爾吉斯時，卻猜是澳門的旗幟，馬上被糾正，他思索一陣子仍答不出，最後是現場國際代表發聲告知正確答案。
後來廖俊智猜到澳門的旗幟時，也一時答不出來，但這次他不敢亂猜了，直接請在場師生協助。最後他總結，23國中一共答出21個正確答案，覺得自己表現的不錯。
廖俊智隨後發表「永續作為科技發展的新動力」演講，提到台灣容易面臨極端氣候的威脅，更需要思考「永續」的觀念。
廖俊智提到，世界主要能源來自石化燃料，產生大量二氧化碳，正是溫室效應的元凶。即便是使用電動車輛，電力來源也大都來自石化發電廠，不管怎樣都會產生二氧化碳。
廖俊智提到，未來科技發展的重點，除了要提升能源效益，也要能兼顧永續循環，消弭或降低科技的負面衝擊，如此才能長治久安。他期許參與科展的國際菁英跳脫窠臼，為未來世代把造永續、環保的生活環境。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。