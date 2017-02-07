猜國旗 中研院長23國只錯2個

我要評比

中央研究院院長廖俊智今天出席2017台灣國際科學展覽會，演講前猜了一下今年參與的23國旗幟，結果有2個猜錯了。

2017台灣國際科展共有23國師生參與，來自亞洲、歐洲、非洲等地，廖俊智今天受邀發表「永續作為科技發展的新動力」演講，全程以流利的英語進行。

在演講開始前，廖俊智看到主辦單位準備的萬國旗看板，突然技癢挑戰一下，他一共答出21個正確答案。

但廖俊智遇到吉爾吉斯時，卻猜是澳門的旗幟，馬上被糾正，他思索一陣子仍答不出，最後是現場國際代表發聲告知正確答案。

後來廖俊智猜到澳門的旗幟時，也一時答不出來，但這次他不敢亂猜了，直接請在場師生協助。最後他總結，23國中一共答出21個正確答案，覺得自己表現的不錯。

廖俊智隨後發表「永續作為科技發展的新動力」演講，提到台灣容易面臨極端氣候的威脅，更需要思考「永續」的觀念。

廖俊智提到，世界主要能源來自石化燃料，產生大量二氧化碳，正是溫室效應的元凶。即便是使用電動車輛，電力來源也大都來自石化發電廠，不管怎樣都會產生二氧化碳。

廖俊智提到，未來科技發展的重點，除了要提升能源效益，也要能兼顧永續循環，消弭或降低科技的負面衝擊，如此才能長治久安。他期許參與科展的國際菁英跳脫窠臼，為未來世代把造永續、環保的生活環境。1060207

(中央社)