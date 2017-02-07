日美外長通電話 確認美會協防釣魚台
日本媒體報導，日本外相岸田文雄今天上午與美國國務卿提勒森舉行電話會談，提勒森明確表示，釣魚台列嶼適用於美日安全保障條約第5條，美國有義務對日本協防。
岸田與提勒森（Rex Tillerson）今天上午通電話，這是日美兩國外相第1次舉行電話會談，時間約15分鐘。提勒森表示，釣魚台列嶼是日本施政下的領域，適用美日安保條約第5條的範圍。美國反對任何企圖損害日本施政的片面行為。
岸田與提勒森都同意近期之內將舉行外相會談。
美日兩國政府正在磋商日本首相安倍晉三即將訪問美國的行程，屆時岸田將陪同安倍訪美，除了美日領袖高峰會談之外，美日外相也將舉行會談。
岸田今天在稍後的例行記者會上表示，繼美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）之後，提勒森也明確表示對釣魚台列嶼的立場，讓人感到信心增強，是個好的開始。1060207
(中央社)
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