自由車亞錦賽 邱靜雯陳靖云聯手摘銀

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台灣自由車小將邱靜雯、陳靖云在2017亞洲自由車場地錦標賽的女子青年組團隊競速賽聯手摘銀，為中華隊進帳這次賽事首面獎牌。

2017亞洲自由車場地錦標賽（37th Senior,24th Junior Asian Track Cycling Championship）當地時間6日起，在印度的新德里進行。

台灣小將邱靜雯、陳靖云在女子青年組團隊競速賽決賽中，與中國大陸隊爭金。

邱靜雯、陳靖云以平均時速49.15公里，在9支參賽隊伍中名列第2，在只輸給中國大陸隊的情況下，最後拿下銀牌，這是中華隊在這次賽事的首面獎牌。1060207

(中央社)