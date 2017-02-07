官方估計 宏都拉斯去年經濟成長3.6%

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宏都拉斯財政部長塞拉托（Wilfredo Cerrato）表示，2016年宏國的經濟成長率約在3.6%，在財政穩固和公共資源管理合宜的情況下，今年前景也看好。

塞拉托對本地媒體表示，渡過2009年的政治和財政危機，過去3年來，宏都拉斯經濟呈現復甦，2014年經濟成長3.1%，2015年成長3.6%。

他說，宏都拉斯中央政府的財政赤字，3年前曾達到7.9%，但去年已驟減為2.7%。

在貨幣政策方面，塞拉托指出，宏都拉斯去年成功將通貨膨脹率控制在約3.3%，同時卻未影響到國民的購買力。

根據官方數據，去年宏都拉斯中央政府的公共債務總額達到95億700萬美元，占國內生產毛額的46%，低於國會通過的原訂目標48%。

塞拉托透露，截至2016年12月，宏都拉斯的外匯存底總額達到38億8760萬美元，微幅超過2015年12月時的38億2200萬美元。

同時宏都拉斯去年的僑匯總額也達到39億7400萬，比2015年成長了0.4%。 1060207

(中央社)