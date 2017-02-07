白冰冰悼念高鳴　嘆台語演員無路可走

藝人白冰冰今天在社群網站臉書（facebook）悼念資深藝人高鳴表示，難過的不僅是台灣失去一個硬底子好演員，「其實這幾年來太多的閩南語演員真的是無路可走」。

閩南語劇演員高鳴久病厭世輕生，享壽83歲。高鳴演過許多閩南語劇，曾被邵氏公司延攬，近年則是在電影「陣頭」客串演出。

白冰冰上午在臉書貼文表示，「驚聞資深藝人高鳴大哥上吊身亡，整天心情覺得悶悶的，難過的不僅僅是台灣失去一個硬底子的好演員，其實這幾年來太多的閩南語演員真的是無路可走」。

她說，除了民視、三立、大愛電視台，已很少製作單位製作閩南語劇，且大都只用自己簽約演員，其餘的人可能幾年來都沒賺到一毛錢，生活堪慮，想到韓國劇、中國大陸戲劇如此蓬勃發展，「真是心有戚戚焉，但又能如何呢？」

曾幫資深藝人製作節目「天天哈哈笑」，白冰冰感嘆最後經費無以為繼，不了了之，又被有心人刻意抹黑，令人灰心，演藝圈愈沒機會，自然作品愈粗糙，因果循環下去，台灣演藝圈恐怕前途堪憂，「只有自己努力耕耘，期望有一天能夠再為更多演藝兄姐們付出一分心力」。1060207

(中央社)