9旬爺奶揪團健走 有活動更健康

我要評比

弘道老人福利基金會將辦爺奶健走活動，專家表示，長者健走有助提升肌耐力和心肺功能，活動雙手、雙腳能讓身體協調性更好，自理生活不用人幫忙。

弘道老人福利基金會從2014年起，舉辦爺奶Color Walk健走活動，希望帶動長輩運動風潮，達到預防照顧目的。過去3年，參與者達1萬1000多名，65歲以上長者有8297名，其中更有94名90歲以上的長輩參與。去年的健走活動，也有130名以輪椅代步長輩參與。

今年爺奶健走活動將在3月25日舉辦，以友情萬萬歲為主題，邀請長輩帶著好朋友參與，挑戰5公里路程。

99歲的徐昌俊爺爺和94歲的危慧珍奶奶，兩人認識75年。危奶奶和徐爺爺的太太過去在中國大陸是同事，國民政府撤退來台後，彼此失聯，所幸在台灣街頭又偶遇，讓危奶奶格外珍惜彼此的緣分。

徐爺爺和危奶奶上午出席弘道基金會記者會，徐爺爺雖近百歲，行動稍不便，需要人攙扶，但仍一起做活力操，臉上帶著健康的笑容。

長者健走好處很多，中華民國物理治療師公會全國聯合會理事陳志明表示，健走對長輩來說是很容易執行的運動，也不需要特殊的器材，且可以提升肌耐力和心肺功能。健走時會活動雙手雙腳，也可以訓練平衡感和肢體協調能力。

陳志明說，長者健走也能讓日常自主性提高，很多事情不用靠別人幫忙就能完成。

年長者運動最怕跌倒、突發意外，陳志明表示，長者健走前一定要先熱身，約做10分鐘到15分鐘暖身操，可以伸展肢體或在原地踏步，尤其冬天溫差較大，暖身可以避免突然頭暈、心血管不適。

陳志明說，長者出門運動最好不要獨行，應找朋友、家人陪伴，以免跌倒、發生意外時沒人幫忙；且最好隨身攜帶雨傘、手杖，若遇緊急狀況，可以做支撐，確保平衡。

有些長者有關節炎、膝蓋疼痛或心血管病史，陳志明表示，這類型長者並非不能健走，而是要量力而為，衡量身體狀況，不要走太久、也不要選擇有坡度的道路。1060207

(中央社)