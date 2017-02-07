機車格改YouBike站 柯文哲不擔心使用量
光華新天地旁的機車停車格近日被塗銷，改為YouBike租賃站，引發民眾抱怨。台北市長柯文哲今天出席台北市政府第二行政中心走春記者會後表示，交通局會去設站，事前都有算過使用量。
柯文哲說他查過數字，光華商場與三創配置機車格1252格，拿30格出來作YouBike租賃站，道理上講得過去，且他也不擔心，因為交通局會去評估，通常是民眾想設站，交通局認為未達經濟規模而不肯設，因此如果交通局有去設，表示事前都有算過使用量。
另外，媒體問到柯文哲今年沒跟北北基放天燈，是否近來與新北市長朱立倫較少聯絡？柯坦言最近真的比較少連絡，不過他說也要有機會，不會沒事跑去泡茶聊天。他說，雙北合作很順，沒什麼大問題，大部份副市長都搞定。媒體追問過去「柯朱」很麻吉？柯說，現在也還好啊，沒有說不好。
(中時)
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