想要雞年可愛小提燈 加入中市LINE官方帳號抽好禮
元宵節即將來臨，台中市政府新聞局明天（8日）中午12時30分至13時30分，將舉辦「參加燈會問答抽好禮」ON AIR活動，只要在ON AIR期間回答燈會相關問題，就有機會抽中可愛的「吉運大展」小提燈以及200元超商禮券，除盼與民眾歡慶佳節外，也感謝廣大朋友對市府LINE的支持，未來將持續提供更貼近民眾需求的服務。
新聞局表示，這次ON AIR活動題目與今年台中市燈會活動有關，「中台灣元宵燈會」自2月5日至19日，同步於台中公園及清水港區藝術中心登場，主燈秀「鳳凰花開」相當吸睛
，結合視覺、聽覺甚至嗅覺，帶來不一樣感官體驗。
此外，「2017豐慶燈景賀新年-花都山城亮藝點」同一時間也在豐原葫蘆墩公園點燈，邀請李明道、陳永基與周育潤等3位國際級設計大師，融合在地花博元素及新春節慶意象，打造多座夢幻絕美的現代化互動燈藝裝置，帶來不同以往的元宵賞燈體驗。
市府歡迎民眾踴躍前往賞花燈，明日中午12時30分至13時30分，市府LINE官方帳號也將舉辦「參加燈會問答抽好禮」ON AIR活動，民眾只要在LINE主畫面點選「其他」，再選「官方帳號」，於「類別」選「公共服務」中的「臺中市政府」，並加為好友，即可參加ON AIR，活動期間正確回答指定問題就有機會將限量30份的小提燈以及200元超商禮券帶回家。
新聞局表示，「臺中市政府LINE官方帳號」自102年7月成立，提供台中市的好玩活動、好康訊息、社會福利、重大政策，還有民眾關心的颱風天停班課資訊、道路施工改道、地震緊急通知等第一手消息，善加發揮即時與實用的功能，目前好友數近68萬人。
(中時)
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