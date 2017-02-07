引人注目！行政執行署今拍賣直升機
行政執行署今日下午3時舉辦「123全國聯合拍賣」，以台北分署拍賣川崎重工業出產的直升機最為引人注目。台北分署表示，該架直升機已拍賣3次均流標，目前底價約3000萬元，倘若4度流標將把直升機還給中興航空，另覓他法追繳欠款。
台北分署表示，中興航空積欠稅款、罰鍰約900萬元，因此於2015年間查封KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES製造、型號BK-117B-2的直升機一架，原鑑價為6600萬元，歷經3次拍賣都無法拍出，今日拍賣底價已降低至3123萬元。
此外，知名的翁記珠寶因欠稅125萬元，遭台北分署查扣玉手鐲、玉墬、玉珮、翡翠、耳環及真皮鴕鳥包等共111項精品物件，同步於今日拍賣。
另外還有各種深紅、粉紅珊瑚飾品、養珠製品及半寶石、自京華城百貨專櫃查封的Fendi、BVLGARI、Dunhill、TODS等知名品牌太陽眼鏡31件、律師涂錦樹所有的互利邦網購實體店註冊商標權14件，也會在本次同步實施變賣。
台北分署表示，民眾可以比一般市價更為優惠便宜的價格買到優質精品，絕對物超所值，不容錯過。
(中時)
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