改善中山醫機車停車問題 中市增500格車位

台中市交通局再增闢500格機車停車場，改善中山醫大慶站周邊停車環境。（圖／台中市府提供）

為緩解中山醫學大學及附屬醫院與大慶火車站周邊大量機車停車需求，台中市政府交通局於建國北路路邊劃設約500席機車停車場，日前完工啟用；加上先前於建國南路路邊已增設約530席，以及新建建國北機車停車場增設約1000席，不僅解決就醫民眾及當地學生教職員的停車需求，也讓大慶火車站轉乘停車更方便。

建國北路路邊機車停車場，原為建設局已闢建完成的道路，交通局考量當地機車停車需求極高，為整頓停車秩序，協調建設局於該道路未開放前，調整為停車場使用，解決中山醫大周遭機車供給不足問題。

交通局長王義川表示，加上近日新闢的500席機車格，中山醫院及大慶火車站周邊自104年起機車停車空間已增闢高達2500格，為有效管理周邊機車停車，自2月1日起，建國北停車場及大慶停車場等2場路外停車場委由民間經營。

對於已購買交通局發售機車紙本月票的車主，可至建國北機車停車場管理室，繳回紙本月票並轉換為磁扣月票(駐點人員服務時間7時30分-18時)，車主停車權益並不受影響；磁扣月票則可於兩場委外停車場互通使用。如民眾仍希望留用紙本月票，建國北路上新闢的500格平面式機車停車場仍可適用。

王義川也說，由於建國北停車場及大慶停車場因採用柵欄設備管理，部份民眾反應上下班尖峰時段，入口易塞車等問題，交通局已協同委外經營廠商辦理現勘，研議增設出入口或調整出入口位置的可行性，以提升停車場使用效率。

王義川強調，這2年來交通局開闢很多停車場，如豐原區社會住宅預定地臨時停車場、台中火車站旁的立德停車場、國資圖停車場等，基於收費人力與成本考量，無法所有新闢停車場均由公營人力執行開單業務，因此將部分停車場委外經營是必要措施之一，可更有效管理汽機車停車秩序，未來交通局仍會持續找尋、協調閒置空間，評估闢建停車場可行性。

(中時)