童仲彥退黨 柯文哲：給任何人一個機會
台北市長柯文哲今天被問及台北市議員童仲彥因家暴宣布退黨，柯文哲說，「給任何人都一個機會」，他還有一段時間改善，再重新爭取認同，若做不好，連上帝也救不了。
柯文哲上午出席「台北市政府第二行政中心走春記者會」，會後受訪，媒體提問，關於民主進步黨籍台北市議員童仲彥因家暴案宣布退黨，且傳出民進黨不會禮讓下一任議員。
柯文哲表示，到時候事情，到時再煩惱，且2年變化滿大，「給任何一個人都一個機會」，他有一段時間可改正自己，再去重新爭取認同，「當然要看他如何做，未來一年多若做不起來，那也沒辦法」。
是否覺得民進黨切割童仲彥太狠，柯文哲說，這個社會沒有狠不狠，自己常說「市場決定一切，如果做得好，能夠改善、矯正，重新爭取市場支持；做不好，上帝也救不了」。
媒體詢問是否認為和童仲彥為好朋友，柯文哲表示，最起碼總是認識，「好朋友不知道如何定義」，但當過醫生最大好處，就是「把每一個人當成有病的人需要治療」。媒體反問，是否把童仲彥當成病人，柯文哲笑回，我又講錯話了嗎?
至於立委姚文智日前受訪時提到大巨蛋案拖2年，柯文哲說，「台灣這個社會，不需要更多提出問題的人，需要有解決問題的人」，若有更好的方法，對方可以告知如何解決。1060207
(中央社)
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