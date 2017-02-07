劉振強創辦三民書局一甲子 今之古人風

三民書局股份有限公司劉振強堅持理念，帶領三民書局從最初的衡陽路小書店，成為綜合出版機構，走過一甲子，見證台灣學術發展歷程，文化界也稱許劉振強有「今之古人」風格。

三民書局證實劉振強今年農曆年前過世，享壽86歲。劉振強向來行事低調，家屬遵照遺願將不辦公祭。

劉振強於民國42年與友人柯君欽、范守仁集資創立三民書局，取「三個小民」之意命名為「三民」，宗旨為「傳播學術思想，延續文化發展」。不過，因志向不同，范守仁、柯君欽先後離開，由劉振強獨立經營。

早期出版法政（法律類及政治類）大學用書、「三民文庫」、「古籍今注新譯叢書」、「大辭典」，後也出版字典及兒童、青少年讀物，三民書局成立至今已出版7000多種書籍。關係企業東大圖書公司西元1975年創立，秉持「知識普及化，學術思想通俗化」理念，主要出版哲學、人文與藝術等書籍。

三民店面在台北市衡陽路創立，經營漸穩後遷到重慶南路，到現在擁有重慶南路和復興北路兩家門市。走過一甲子，已然是重慶南路書店街代名詞。

劉振強曾說，開始經營前8年，月底要交書款，但身邊沒錢，曾多次半夜睡不著，獨自踱步新公園（現二二八和平紀念公園），望月興歎。幸好一路有好友相助才能走到今天，非常感謝一路相隨的老友。

前教育部次長黃碧端在也社群網站臉書（facebook）分享劉振強的一段往事說，30年曾有學者有機會購買台灣大學剛蓋好的宿舍，但苦於付不出頭期款，被劉振強知道了，有天親自登門送筆錢給這名學者。學者嚇一跳，「說我怎麼還你呢？」劉振強說不必還，以後寫書交給三民出就可以了。

黃碧端表示，這事沒留1張借據，30年間也不曾催問1句話，房子住了30年的學者，終於在80歲時交出重要著作給三民出版，「這樣的故事該不只一樁兩樁，讓我們看見的是一位今之古人的劉振強先生」。

此外，三民書局鎮店寶「大辭典」編纂過程艱辛，耗費14年才完成，留下70噸銅模和鑄字鉛條，見證劉振強的堅持；劉振強更曾獲金鼎獎特別貢獻獎肯定。

經營模式從自產自銷，走向產銷分流，成立弘雅圖書公司，成為全國首創「圖書館式」書店。因應網路世代，三民網路書店於1996年營運。三民與東大各系列專業叢書，更是詳實記錄不同階段台灣學術領域發展。1060207

(中央社)