台中港區大貨車落海 駕駛遺體早上尋獲

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44歲賴姓司機日前駕駛大貨車駛進台中港，昨日卻被發現大貨車墜落5號碼頭，而賴男則不見蹤影，今天上午8時，搜救人員啟動海、空搜尋，在碼頭死角處發現賴男遺體。

台中港務警察總隊表示，6日接獲5號碼頭有大貨車落海，經查失蹤駕駛為44歲賴姓駕駛，因聯繫不上駕駛，海巡隊昨日啟動快艇搜救，直到晚間7時，因天色昏暗才暫停搜救。

台中港務警察總隊指出，今天上午7時46分，消防隊與海巡人員再次啟動搜救並申請直升機協助，不久在距離落水點200公尺處發現疑似賴男的遺體，搜教人員下海固定遺體並打撈上岸，經在場家屬確認，確定為失蹤的賴姓駕駛。

賴男的落水原因，台中港務警察總隊將持續深入調查，釐清事發原因。

台中港警消單位昨日上午接獲民眾通報，有一輛大貨車墜落台中港5號碼頭，在水中載浮載沉，碼頭工人先開來怪手，利用怪手受臂載人查看落水貨車的駕駛座，但是沒有看到人。

台中港務消防隊也派潛水人員下海搜尋，並聯繫海巡隊協助從海面上搜尋，也都沒有發現貨車駕駛。今天上午在碼頭死角尋獲駕駛的遺體。1060207

(中央社)