宜蘭三星油菜花盛開 進入最後賞花期
宜蘭縣三星鄉省道台7丙線中油加油站對面，規劃有5公頃油菜花田，現在黃澄澄一片相當迷人，當地農民預計元宵節過後翻耕，賞花民眾動作要快。
三星鄉公所在春節前，曾在台7丙線中油加油站對面的休耕農田中，灑下綠肥與油菜花種子，規劃5公頃的花海，還有一對3.5公尺高的「報喜金雞」裝置藝術，充滿年味。
鄉公所今天說，目前這片花田油菜花盛開，黃澄澄一片。在元宵節過後，當地農民就會翻耕，將油菜花當綠肥滋養地力，園區除了花海之外，還有花燈與銀柳隧道，歡迎遊客把握最後機會前往賞花。1060207
(中央社)
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