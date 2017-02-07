週六郵局 25日起停遞限時及包裹

中華郵政今天宣布週六營業郵局家數不減反增；不過，2月25日起，週六及假日停止投遞限及包裹郵件，民眾可選全年無休的快捷服務。

中華郵政說，目前郵局週六及假日仍提供限時郵件、週六提供包裹郵件服務；2月25日起，週六及假日的限時、包裹郵件投遞全部停止，郵筒郵件也停止收攬。

中華郵政統計，週六及假日限時郵件數量每個月約21萬件，週六包裹郵件每月約9萬件。

中華郵政副總經理王淑敏說，2月25日起，民眾在週六及假日若有限時或包裹投遞需求，可選擇郵局全年無休的快捷服務。

中華郵政統計，目前全台有43處郵局是全年無休提供快捷投遞服務。民眾可上中華郵政官網查詢。1060207

(中央社)