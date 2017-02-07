國際特赦組織控訴敘利亞監獄5年虐死1.7萬人

一名敘利亞囚犯在監獄裡。(圖/美聯社)

國際特赦組織控訴敘利亞內戰5年多期間，光是在大馬士革的Saydnaya監獄就虐死1.3萬人，而估計在全國有超過1.77萬人死於政府酷刑。

《法新社》報導，國際特赦組織7日發布一項報告，內容為採訪了84名警衛、犯人和法官後的結果，命名為「人類屠宰所:敘利亞Saydnaya監獄大規模絞死囚犯」，報告指出，敘利亞自2011年3月爆發內戰以來，在2011-2015年期間，一星期至少50名囚犯在監獄中被任意審判、毆打，然後在半夜或祕密被絞死，整個過程中，囚犯都是被蒙上眼睛的，因此他們並不知道何時將被絞死或如何被處死的，最後直到行刑者將套索套上他們的脖子，加以處死。嫌犯中大部分的受害者都是反對阿薩德政府的平民。

一名目擊處死囚犯過程的前法官稱，他們將會把死刑犯懸吊約10-15分鐘，但是年幼的嫌犯體重較輕，並不足以讓他們致死，而行刑者會將他們往下拉並扭斷他們的脖子。

監獄中，有時囚犯被強暴或被迫互相強暴，警衛會將給他們吃飯的食物扔到地上，讓食物沾滿灰塵和血。

人權組織表示這些違反人性的犯罪作法現今仍然正在發生，並控訴敘利亞政府這種刑求嫌犯，不讓他們吃飯喝水和就醫的做法，是在執行一項泯滅人性的政策。

(中時電子報)