國機國造簽約 中科院：2026年全數交機

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據透露，高教機案今年規畫研發重點是完成設計藍圖，以及零組件採購製造。漢翔公司為此已招兵買馬，投入數百餘人進行設計藍圖（見圖，漢翔提供）。

空軍今與中科院簽署「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄」，並由蔡英文總統親臨主持，象徵國機國造正式啟動。根據中科院規畫，新式高教機將於2019年出廠、2020年首飛，2026年完成全數交機，無縫接軌完成高教機換裝。

中科院指出，未來將生產66架新式高級教練機，搭配先進之地面模擬訓練系統，整體性能可取代現役AT-3高教機及F-5E/F部訓機，使飛行員訓練流程自現行三階段三機種簡化為三階段二機種，並運用先進訓練航電及地面模擬訓練系統，節省操作維護成本，提高訓練綜效。

中科院強調，新式高教機由空軍委製中科院，中科院與漢翔公司合作生產，將進一步結合國內業界共同參與，有效擴大相關產業的產值，未來政府透過關鍵技術研發，可提升相關產業的技術水準及競爭力，促進國內航太產業升級。

(中時)