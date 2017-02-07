國機國造簽約 中科院：2026年全數交機
空軍今與中科院簽署「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄」，並由蔡英文總統親臨主持，象徵國機國造正式啟動。根據中科院規畫，新式高教機將於2019年出廠、2020年首飛，2026年完成全數交機，無縫接軌完成高教機換裝。
中科院指出，未來將生產66架新式高級教練機，搭配先進之地面模擬訓練系統，整體性能可取代現役AT-3高教機及F-5E/F部訓機，使飛行員訓練流程自現行三階段三機種簡化為三階段二機種，並運用先進訓練航電及地面模擬訓練系統，節省操作維護成本，提高訓練綜效。
中科院強調，新式高教機由空軍委製中科院，中科院與漢翔公司合作生產，將進一步結合國內業界共同參與，有效擴大相關產業的產值，未來政府透過關鍵技術研發，可提升相關產業的技術水準及競爭力，促進國內航太產業升級。
(中時)
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