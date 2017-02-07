機車黨暗夜逞凶 衝入民宅毆傷2少年

市警社子派出所旁的一處人力派遣公司，今天凌晨近1點，一群歹徒分乘10輛機車，由後座的少年下車衝入屋內，持木棍、球棒對屋內20歲郭姓男子、19歲王姓男子猛打，整個過程持續1分鐘，隨即跳上等待的機車一轟而散，警方接獲路人通報，趕到現場只剩下被害男子，其中郭男遭棍棒毆傷，背部、手臂瘀血，王男右手則有刀傷，送醫後並無大礙。

警方表示，事發地點是一處人力派遣公司，時常會有20歲的「年輕人」聚集，郭身旁的17歲陳姓少女則是陪男友聊天，現場並沒有任何財物損失，警方認為針對2人攻擊意味濃厚。

2人遭毆傷後告訴警方，他們不認識攻擊的年輕人，也沒有與人結怨，但警方認為2人供詞避重就輕，由於人力派遣公司內並無監視器畫面，警方已經依據車牌號碼鎖定歹徒，待到案後再釐清行凶動機。

(中時)