NBA》騎士三巨頭強攻94分 延長戲耍巫師
前陣子狀況欠佳，「詹皇」強力要求球團補強的騎士，7日前往華盛頓踢館，三大巨頭詹姆斯、洛夫與厄文合力攻下94分，幫助衛冕軍140比135在延長賽中戲耍巫師，拿下3連勝。
帶著4分領先優勢來到第四節的騎士，卻在打到最後3秒反而落後巫師3分，幸好詹姆斯投進壓哨追平三分球，騎士躲過敗戰命運。
延長賽，巫師續保些微領先局面，但甫加盟不久的神射手柯佛先飆進追平三分彈，緊接著又切入上籃得手，個人獨拿5分帶領騎士超前，厄文連續出手命中，加上穩健的罰球，連拿6分，騎士最終以5分之差險勝。「愛神」洛夫勇冠三軍，不但攻下全隊最高39分，還抓下12籃板，詹姆斯18投12中，還送出生涯最高17次助攻，厄文23分，崔斯坦湯普生22分、12籃板，柯佛13分。
7連勝止步的巫師，畢爾最後3秒失手，宣告球隊敗戰命運，他飆進6顆三分球，豪取41分成空響，波特25分、6籃板，沃爾22分、12助攻。
(中時電子報)
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