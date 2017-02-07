聯合國新報告：IS退居守勢收入銳減

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根據聯合國今天公布的新報告，聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）軍事上退居守勢，從石油和勒索所得的收入銳減，吸引新血加入的能力也大不如前。

不過，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在報告中警告，伊斯蘭國聖戰士持續構成重大威脅，也已經「部份適應了」戰場失利的劣勢。

法新社報導，2日發給聯合國安理會的報告寫道：「伊斯蘭國在許多區域退居守勢，特別是在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞。」

報告還說，伊斯蘭國財務正在走下坡，不得不動用「危機預算」來維繫。

伊斯蘭國主要來自敘利亞代爾祖爾（Deir Ezzor）油田的非法石油銷售，從2015年多達5億美元，銳減到去年的2億6000萬美元。

報告敦促各國政府提防伊斯蘭國開闢新財源，擔心記者和援助工作者成為綁架目標。1060207

(中央社)