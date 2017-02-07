羅智強：黨魁參選者若買人頭應退選

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有意參選台北市長的前總統府副秘書長羅智強今天說，國民黨中央應嚴格把關，對類似民主進步黨西元2013年黑影事件加強審查，所有黨主席參選人鄭重自清，買人頭黨員就立刻退選。

羅智強上午在社群網站臉書（facebook）發文表示，看到中國國民黨爆發人頭黨員新聞很沉重。他想到2013年民進黨曾發生人頭黨員爆增及黑道入黨重大爭議，民進黨籍立法委員柯建銘背書的數百份申請入黨資料也涉入爭議。由於「黑影事件」愈鬧愈大，民進黨中央決議將這些申請書原封不動退給柯建銘。

「難道國民黨要重覆民進黨的爭議嗎？」他說，讓人頭黨員侵蝕國民黨，將讓國民黨萬劫不復，敗壞國民黨納才血管，形成逆淘汰；敗壞國民黨形象，為人民唾棄，更無望重返執政；敗壞黨主席選舉公平性與公正性，就算選舉結束，也會留下無窮質疑，甚至成為司法事件，埋下國民黨分裂引線。

他呼籲國民黨中央應嚴格把關，尤其對類似民進黨2013年黑影事件「整箱送件」情況，加強審查，如果確認有人頭黨員情事，就算「整箱退」也在所不惜。

羅智強表示，所有黨主席參選人應鄭重自清，絕對沒撒錢買人頭黨員，否則立刻退選；此外，黨主席選舉不比公職選舉重要性低，如果公職選舉的黨內初選都有法規範，甚至有刑責，黨主席選舉也應考慮納入法制規範，對賄選等重大違規事項，課以刑責。1060207

(中央社)