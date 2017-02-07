農委會業務報告林聰賢 藍委：急於討好
宜蘭縣長林聰賢將接農委會主委，農委會官員昨天到縣府報告業務。國民黨立委廖國棟說，有人急於表功、討好，這樣的文化應改善；民進黨立委陳其邁說，業務銜接最重要。
林聰賢將就任行政院農業委員會主任委員，農委會官員昨天前往宜蘭縣政府報告業務，但被外傳是林聰賢未上任就耍官威。農委會昨天澄清，行程屬於慣例，盼林聰賢順利銜接政務。
國民黨立法院黨團總召廖國棟上午在立法院受訪時表示，這是台灣、華人的文化，這樣的表現有的人是急於表功、討好，是很自然的事情，但這樣的文化是不是要做一些改良或改善，若大家有共識，應予以討論。
他也說，做事情最重要，在還沒正式上任前，應該好好在家裡安靜地、謙卑地思考部會未來的發展，以及未來政策該如何擬定，「新官上任三把火的事情，是古早的文化」，現在應該要有耳目一新的做法比較好。
陳其邁說，過去慣例不管是準首長到部會聽簡報，或是部會人員向首長報告都很正常，假如不妨礙整體業務進行，還是業務銜接最重要。
民進黨立委高志鵬則表示，林聰賢「只是運氣不好被拍到」，沒有法律禁止將上任政務官先去了解業務和屬下，如果現任主委曹啟鴻也希望接任人選可以盡快進入狀況，「到底有哪條法律禁止？有什麼不對的地方？」從另個角度來看，表示林聰賢希望趕快進入狀況。1060207
(中央社)
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