最長壽的魚爺爺過世 年約90餘歲

當今動物學上最長壽的魚：芝加哥薛德水族館（Shedd Aquarium）1933年購得、後來並被稱為「老爺爺」的肺魚，因健康狀況惡化，以90餘歲高齡過世。

路透社與「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，薛德水族館董事長庫格林（Bridget Coughlin）聲明，「老爺爺」在1933年1934年芝加哥世界博覽會舉辦期間從澳洲來到薛德水族館，這些年在芝加哥已有超過1.04億人看過他。

庫格林說：「作為1隻肺魚，它將畢生大部分的時間放在模仿一根掉落的木頭上，讓來到水族館的各個年齡層顧客聽它的故事，並為他們帶來好奇、興奮與驚奇，以及瞭解使它的物種成為活化石的不可思議的生物學。它同時也曾是地球上仍活著的最古老脊椎動物。」

根據薛德水族館，肺魚可以活超過100歲，在澳洲屬於保護物種，已存在地球超過4億年，從化石看來，這種魚類保持同樣型態超過1億年。

水族館發言人說，沒辦法知道「老爺爺」的確切年齡，但相信他應該是90幾歲。水族館在「老爺爺」不進食與器官衰竭後將他安樂死。（譯者：中央社許湘欣）1060207

(中央社)