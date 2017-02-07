敘上萬人遭絞刑處決 監獄如人類屠宰場
國際特赦組織今天表示，敘利亞在5年間有多達1萬3000人在大馬士革附近，惡名昭彰的政府監獄，遭祕密絞刑處死。
法新社和英國「電訊報」（Telegraph）報導，國際特赦組織（ Amnesty International）調查報告表示，在2011年到2015年間，每週至少1次最多50人的團體被帶離牢房非法審判和毒打，然後在「半夜」處以絞刑，整個過程祕密進行。
國際特赦組織在標題為「人類屠宰場：瑟蒂納亞監獄的集體絞刑和滅絕」（Human Slaughterhouse: Masshanging and extermination at Saydnaya prison）報告中寫道，「整個過程中，他們的眼睛都被蒙住。他們不知道什麼時候會死，或者怎麼個死法，直到繩索套在他們的脖子上。」
大多數的受害者咸認是反對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的平民。
曾目擊處決過程的前法官表示：「他們讓他們在那裡上吊10到15分鐘...那些年輕人，體重不足以讓自己被勒死。助理會把他們拉下來，折斷脖子。」
國際特赦組織指出，這些行徑相當於戰爭罪，和違反人道罪，而且還可能繼續發生。1060207
(中央社)
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