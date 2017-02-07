監守自盜 北市超商店員竊走90萬元
台北市文山區一間超商蘇姓店員，趁著輪值大夜班僅他一人時，夥同友人破壞店內監視器後，偷走收銀檯金錢，得手新台幣90萬元，警方循線在KTV包廂逮捕正在狂歡的犯嫌。
台北市警局文山第一分局調查，18歲蘇姓店員6日凌晨3時在店內輪大夜班，與同年齡的黃姓男子先破壞監視器後下手行竊，隨即逃逸，直到前來送貨的貨運司機發現店內空無一人，才趕緊報警處理。
警方派鑑識人員到場勘查，採集指紋，針對蘇嫌所使用交通工具、家庭成員及交往狀況過濾清查，並掌握另名共犯黃嫌身分，6日晚上11時循線至新北市中和區景平路通知黃嫌到案，並由黃嫌帶同前往新店區陽光運動公園，起出毀壞監視器及超商員工制服等證物。
警方再於7日到新北市永和區永和路2段某KTV包廂內，逮捕正在徹夜狂歡慶祝的蘇嫌，在其包包起出贓款數萬元、瓦斯槍1把及少量三級毒品K他命。
蘇嫌向警方坦承犯案，供稱因一時貪念犯下此案，犯案所得90幾萬元除自行花費、分給共犯及友人，身上還剩下50幾萬元，完全沒料到警方這麼快就能找到他，警方把人移送法辦後，將持續追查贓款及蘇嫌所持有槍毒來源。1060207
(中央社)
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