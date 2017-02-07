雙北合作順利 柯P：沒事不會泡茶聊天
台北市長柯文哲今天說，最近比較少和新北市長朱立倫聯絡，「不會沒事跑去泡茶、聊天」，且雙北合作順利，沒大問題，副市長會搞定，2人關係「現在還好，目前也沒到不好」。
新北市長朱立倫6日表示，雙北論壇暫定於今年3月舉行，內容包括世界大學運動會、雙北的交通建設及捷運三環三線等其他重要工程。
柯文哲上午出席「台北市政府第二行政中心走春記者會」，會後受訪，媒體提問近期是否比較少和朱立倫聯繫。
柯文哲說，最近比較少聯絡，「不會沒事跑去泡茶、聊天」，且雙北合作很順利，沒有什麼大問題，大部分，副市長會搞定；至於2人關係，柯文哲說，「現在還好，目前也沒到不好」。1060207
(中央社)
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