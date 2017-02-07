鬼怪藍海超夯 愛奇藝台灣會員激增4成

今年農曆年假短，不少民眾選擇宅在家看片，影音平台愛奇藝台灣站會員人數成長4成，甫完結篇的韓劇《鬼怪》和《藍色海洋的傳說》仍居年假期間愛奇藝日韓劇追劇榜的第1、2名。

看準年節追劇風，愛奇藝台灣站在年假前推出季卡、年卡75折優惠，成功帶動會員流量。愛奇藝台灣站年節期間（1月26日至2月1日）光一週全站就突破2700萬的高流量。

愛奇藝表示，優惠活動從1月20日起至2月3日止，購買會員數比起同月未做活動時成長4成，除了因折扣外，年假短民眾想在家追劇也應是原因之一。

根據愛奇藝年節期間追劇榜，日韓劇前8名依序為：鬼怪、藍色海洋的傳說、浪漫醫生金師傅、師任堂、Voice、Doctors、太陽的後裔、Missing9。台陸劇前8名依序為：獨家保鑣、浮士德的微笑、射鵰英雄傳（2017版）、植劇場：天黑請閉眼、High 5 制霸青春、老九門、三生三世十里桃花、如朕親臨。

愛奇藝發現，過年期間，台劇和韓劇在愛奇藝台灣站上表現亮眼，其中《天黑請閉眼》在網路討論度高，網友更扮起柯南，推測劇情走向，在年節期間搶下愛奇藝台陸劇榜第5名。韓劇《VOICE》和《MISSING9》雖讓網友看了直呼「很燒腦」，但因劇情特殊，也擠進日韓劇榜前8名。

除了燒腦的懸疑推理劇外，甫完結篇的韓劇《鬼怪》和《藍色海洋的傳說》依舊是劇迷的追劇重點，仍居年假期間愛奇藝日韓劇追劇榜的第1、2名。由李英愛、宋承憲主演的《師任堂》則位居第4。

除了台韓劇流量高外，由趙又廷和楊冪主演的《三生三世十里桃花》也在過年期間首播。愛奇藝觀察，其中趙又廷的古裝扮相，被網友讚仙氣十足、越看越帥，而趙又廷的配音也引起討論，因聲線像極主角，一度被認為是原音播出。而新版《射雕英雄傳》雖由新人演員擔綱演出，但同樣備受好評，在台陸劇榜搶下第3。1060207

(中央社)