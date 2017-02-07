大膽開放在即 廣邀設計高手加持

迎接大膽島開放觀光，金門縣政府舉辦大膽島文創商品設計競賽，邀請設計師運用島上特有的軍事遺跡及地景意象為元素，創作紀念商品。3月27日截止徵件，優勝作品將獨家販售。

長年管制的大膽島過去可說是「前線中的前線、離島中的離島」，如今這個秘境即將對外開放參觀。金門縣政府觀光處特別發出「誰能擔大膽？」召集令，邀請全台設計師創作具收藏價值及代表性意義的大膽文創紀念商品，總獎金新台幣38.8萬。

大膽島面積不到1平方公里，卻是自古以來兵家必爭之地，島上隨處可見精神標語。最具代表的包括前總統蔣經國所題的「島孤人不孤」，醒目地刻在大膽島的巨石上；而「三民主義統一中國」的心戰牆，至今仍吸引遊客特地從廈門搭觀光船，就為了遙望這塊標語。

彈丸之地大膽島歷經大二膽戰役、八二三砲戰等重大戰事，奇蹟似地取得勝利；島上流傳著諸多傳說，反映了戰爭年歲裡，特殊的地境與獨特歷史的人文風土。

適逢丁酉雞年，大膽神雞傳說格外引人入勝。據說當年有一隻母雞，每每在砲擊來臨前會四處啼叫，彷彿在警告守軍，後來為紀念這隻神雞，國軍為其設立神雞之墓並刻上墓誌銘，成為獨特的景觀。

大膽神泉是島上唯一淡水泉，一旁的神泉茶坊取用神泉的水來烹茶煮茗，是島上官兵重要的休閒場所，以神泉水製作的瑞士卷更是大膽的「名產」。

縣府觀光處期盼參賽者發揮創意，應用大膽島豐富的文史故事，如「島孤人不孤」、神雞之墓、石獅、北安寺、神泉茶坊等特色元素，量身訂做大膽島的紀念商品。競賽項目分自由創意商品、高粱酒瓶包裝設計、紀念明信片套組及大膽島個人化郵票4組。各組分列金、銀、銅、佳作及評審團等60個獎項。

觀光處表示，未來獲獎作品將做成限量紀念商品在島上販售；同時報名4組成為系列產品，還可再角逐獎金6萬元的評審團獎。得獎名單4月12日公布。活動辦法詳見官網：www.dadandesign.org。1060207

(中央社)