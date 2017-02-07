陸獲邀出席梵蒂岡反販賣器官全球峰會

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中國大陸前衛生部副部長黃潔夫日前獲邀，將於羅馬時間7至8日出席由教廷科學研究院舉辦的「反對器官販賣全球峰會」，並在會議中向各國說明中國大陸如何管理器官捐獻與移植。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，在教廷不斷釋出與北京密切磋商與修補關係之際，黃潔夫赴梵蒂岡出席活動更加引人關注。

中國大陸國家宗教事務局長王作安去年年底曾表示，北京願意在相關原則基礎上與梵蒂岡進行建設性對話，但希望梵蒂岡更加靈活務實。

報導指出，隨著教宗方濟各嘗試修補中梵關係，外界關注黃潔夫在梵蒂岡期間，是否會與梵蒂岡官員舉行會談。

此外，聯合國、歐盟及世界衛生組織代表、多個宗教界代表也將出席這場會議，會議也將討論通過反對器官買賣的聲明。

報導引述批評人士認為，中國大陸的器官移植計畫仍然依賴死囚的器官，梵蒂岡邀請黃潔夫出席可能會為中國大陸器官移植計畫增添合法色彩。

對此，教廷科學研究院（Pontifical Academy of Sciences）院長索龍多主教（Bishop Marcelo Sanhez Sorondo）說，這場會議是一場學術活動，不是為了凸顯有爭議的政治主張。1060207

(中央社)