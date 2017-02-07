陸獲邀出席梵蒂岡反販賣器官全球峰會
中國大陸前衛生部副部長黃潔夫日前獲邀，將於羅馬時間7至8日出席由教廷科學研究院舉辦的「反對器官販賣全球峰會」，並在會議中向各國說明中國大陸如何管理器官捐獻與移植。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，在教廷不斷釋出與北京密切磋商與修補關係之際，黃潔夫赴梵蒂岡出席活動更加引人關注。
中國大陸國家宗教事務局長王作安去年年底曾表示，北京願意在相關原則基礎上與梵蒂岡進行建設性對話，但希望梵蒂岡更加靈活務實。
報導指出，隨著教宗方濟各嘗試修補中梵關係，外界關注黃潔夫在梵蒂岡期間，是否會與梵蒂岡官員舉行會談。
此外，聯合國、歐盟及世界衛生組織代表、多個宗教界代表也將出席這場會議，會議也將討論通過反對器官買賣的聲明。
報導引述批評人士認為，中國大陸的器官移植計畫仍然依賴死囚的器官，梵蒂岡邀請黃潔夫出席可能會為中國大陸器官移植計畫增添合法色彩。
對此，教廷科學研究院（Pontifical Academy of Sciences）院長索龍多主教（Bishop Marcelo Sanhez Sorondo）說，這場會議是一場學術活動，不是為了凸顯有爭議的政治主張。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。