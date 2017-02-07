元宵節將至 宜縣抽驗相關食品均合規定

我要評比

宜蘭縣衛生局今天說，元宵節將至，為保障民眾節慶食品安全，日前派員到各賣場抽驗相關食品，檢驗項目為防腐劑等，檢驗結果全部合格。

衛生局表示，元宵節將至，各式各樣的湯圓紛紛上市，縣政府為保障民眾節慶食品安全，於元宵節前夕派員前往傳統市場、超市、湯圓飲食店等販售場所，抽驗市售散裝湯圓及元宵相關產品，如仙草凍、豆花、紫地瓜圓、珍珠粉圓、波霸、粉條、芋圓及地瓜圓等食品共計27件。檢驗項目為防腐劑、著色劑等項目，檢驗結果全部合格。

衛生局提醒，民眾在選購相關元宵節食品時，儘量選擇優良信譽的品牌，最好購買包裝完整產品，並注意包裝上應有的標示，其中像是製造日期、有效日期、負責廠商名稱及營養標示等，購買後儘早食用完畢。

此外，繼過年大魚大肉之後，應景的湯圓雖然美味，但屬高熱量食品，且外皮不易消化，容易造成體重增加與身體負荷，建議民眾適量食用，並搭配高纖蔬果及適度運動。1060207

(中央社)