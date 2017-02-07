小招牌大景觀 歡迎台東在地設計師

去年尼伯特颱風重創台東市招牌，台東縣政府重建啟動「小招牌大景觀」計畫，歡迎台東在地設計師與廣告工程夥伴參加。

台東縣政府表示，去年尼伯特風災後，縣政府為重建並改造台東街道景觀，啟動了「小招牌大景觀」計畫，今年計畫在光明路推動示範街區招牌改造，1月份完成設計溝通與提案，累積了許多在地經驗與思考，也嘗試克服種種問題與挑戰。

另外，透過2次設計實作工作坊，在店家、設計師與廣告工程之間，兼顧店家期待、設計師的美感要求，以及廣告工程安全上的考量建議，已經和示範街區的店家達成默契共識。

台東縣政府表示，2月8日將舉辦一場設計思考會議，邀請參與計畫的設計師們來分享示範街區招牌設計的經驗與挑戰，同時邀約2位台北專業設計師，水越設計周育如及IF OFFICE馮宇，加入招牌設計思考的討論，希望藉由他們豐富的設計經驗，為台東街景激盪出更美好的想像。1060207

(中央社)