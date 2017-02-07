台灣燈會虎尾燈區 快速導覽看這裡

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台灣燈會虎尾主燈區11日晚間正式啟燈，展期至19日，8日至10日試營運，「鳳凰來儀」及副燈，加上「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福」主題燈區。

今年台灣燈會在雲林，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，延伸出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」6大主題燈區；其中「工藝風華」在北港，其餘在虎尾。

虎尾燈區有主燈「鳳凰來儀」、副燈「牛轉乾坤、祥獅獻瑞、鳥囀花開」，另一副燈「魚躍龍門」在北港水道頭燈區。提醒注意，燈會期間限制使用遙控無人機，違者依規定處罰。

「永續樂活」（友善大地）有百鳥迎福、歡樂糖都、農村風情、海口風情、看雲去、雲林故事、智慧綠能等燈區；「阮ㄟ故鄉」（多元文化）有雲林意象、原住民族、客家主題、新住民主題、雲珍良品、繽紛雲林二十鄉鎮、農村再生藝術、友好城市等燈區。

另外還有「偶戲春秋」、「百米藝閣」、「宗教祈福」（多元文化）燈區；各主題燈區多彩豐富，展現「最有台灣味、最有地方特色」的燦爛光彩。

虎尾燈區主燈高23公尺「鳳凰來儀」，巍峨壯觀；知名藝術家蔡爾平設計的土雞王銅雕也見丰姿；首創的新住民燈區展現多元文化；偶戲春秋高8公尺名角震撼臨場，呈現布袋戲故鄉的絕無僅有。

燈會開園時間，平日週一至週四下午2時至晚間10時，假日週五至週日上午10時至晚間10時30分；此區規劃7處停車場，汽車2萬5000席、機車6900席、遊覽車350席。

虎尾主燈區臨近高鐵雲林站，交通路線可從國道1號斗南、虎尾交流道及3號古坑系統的高速公路，及台78線雲林東西向快速道路，從台鐵斗六站及斗南站、各停車場到燈區、彰化和嘉義縣市城際都有接駁車；相關訊息請上網「2017台灣燈會」網站查詢。1060207

(中央社)