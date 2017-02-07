壹周刊指伴遊薄熙來 章子怡提告敗訴

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5年前壹周刊以「捲入薄熙來案，章子怡伴遊10年撈32億元」為題，指影星章子怡伴遊大陸前市委書記薄熙來，章委由律師提告求償165萬元，高院今日維持一審判決，認定該報導已善盡查證，且標註消息來源，判章子怡敗訴，全案可上訴。

(中時)