D奶女星曝攻韓被軟禁逼陪睡 遭人反咬爆官司
1999年曾與周幼婷、婷婷組成少女團體「3EP美少女」的D奶女星林韋伶(已改名陳垣妧)，其辛辣大膽的作風曾被封為演藝圈「腥三寶」，外型豔麗的她，在「3EP美少女」解散後，2006年赴韓當練習生，然苦熬4年無疾而終，她2010年返台並出版《韓國星夢》一書，大爆韓國當紅歌手「無論男女都陪睡過」，引爆話題。
林韋伶曾自曝當年因外型受到韓方青睞，而找她到韓國培訓發展，沒想到發展不順遂，據《蘋果日報》報導，她因與韓國經紀人有經紀糾紛，因而被限制出境，好不容易輾轉回台，她跳出來揭露自己在韓國遭軟禁，甚至被要求陪睡，老闆告訴她，若不陪投資者共度春宵就沒錢發片，她才下定決心回台，更表示「陪睡」是韓國的潛規則，少數人會堅持住，但願意遵循的大有人在。
林韋伶的言論曝光後，「亞洲波神」巧巧2010年上節目時，指林韋伶在韓國是「自己爬上老闆的床」，為了出道而主動陪睡，惹怒林韋伶，反罵巧巧「下流」，並怒巧巧誹謗，巧巧則告她妨礙名譽，雙方皆被判拘役，兩敗俱傷。
(中時電子報)
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