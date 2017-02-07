沒有極限！松坂大輔1天內狂投239球
「平成怪物」松坂大輔想要復活，看來真的不是喊假的！日前他才在軟銀第一階段春訓，重拾過去的訓練方式，驚人的4天內狂投350球，投到連手都起水泡，但他顯然不受影響，經過2天沒投球後，他7日第二階段春訓首日進牛棚，又再度完全燃燒、投到忘我，最後竟投了239球才休息。
回顧松坂第一階段春訓，幾乎是進度都超前，先在首日就進牛棚練投59球，緊接著3日第一個擔任打擊投手，投了63球後，第一階段春訓最後一天，更是力投135球，直到發現右手中指起水泡，才被迫停下來；隔天雖沒再投，但他不喊累，還表示若沒有水泡，會繼續再投，如今他又投破極限。
《Full-Count》報導，松坂此次進牛棚，嘗試了所有球種，除了用新姿勢投球，也有用以前的高舉過頭揮臂式投球；揮臂式練投32球後，改以壘上有人時的固定式投球，一投就是161球，最後再換回揮臂式投46球。1個半小時投了239球，創今年牛棚投球數新高，松坂表示他本就打算多投，「但不自覺就投這麼多了。」
(中時電子報)
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