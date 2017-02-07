紀念蘇東坡誕辰980週年 書畫作品聯展開始徵稿

我要評比

北宋紹聖四年（1097年）農曆七月，60歲的蘇軾被貶至海南島儋州。為紀念蘇東坡誕辰980週年、抵瓊920週年紀念，東坡誕辰980週年專題書畫作品聯展向海內外徵集作品，即日起至2017年3月5日截止，最高獎金為人民幣5000元。

蘇軾（1037年1月8日—1101年8月24日），字子瞻，號東坡居士，北宋著名文學家、書法家、畫家。紀念蘇東坡專題書畫作品聯展巡展活動，將自5月起，分別在海南儋州、廣東惠州、湖北黃岡及山東諸城等地展覽。7月上旬將移師台北市國父紀念館展出。

另今年「第八屆（眉州）東坡文化節」期間，專題書畫作品將在四川省眉山市展出。

紀念蘇東坡誕辰980週年暨登陸海南920週年系列活動組委會表示，本次參展作品以東坡作品或懷念、研究東坡的作品為主題，年滿18歲以上均可投稿，作品評獎時同等條件下將優先考慮原創內容，可以多幅作品參選、不裝裱。

屆時將評選書畫作品一至三等獎、活動組織獎等。獎金為一等獎（一名）人民幣5000元，二等獎（三名）各人民幣3000元，三等獎（五名）各人民幣1000元；優秀獎若干名，則頒發紀念品。特別組織獎一名：人民幣1萬元。

此外，也歡迎各地書協、東坡研究會（院、館）等積極組織徵集本地書畫作品，集中後一併送評。組織工作成效突出的，頒發特別組織獎（一名），頒發人民幣1萬元。

限於人力物力，參展作品原則上不退。獲獎及參展作品歸主辦單位所有，作品的所有權、出版權、處置權歸主辦方。投稿即視為同意本條款。

書畫作品（不含硬筆書法）原則上要求最大尺寸為全開（138cmx68cm），豎式為宜，書體不限（參展者需附個人簡歷照片，草書篆書等不易識別的作品，請另附文字內容介紹）。

送交或郵寄作品地址：台灣徵集作品單位：10075 台北市中正區牯嶺街34號中華新聞記者協會，聯繫人：書畫院喻文芳院長，電話：(02)23416829 手機：0927569136，中華新聞記者協會電子郵箱：cjatw12@gmail.com 。

(旺報)