萬華雙子星啟動 市府進駐第二行政中心
台北市財政局今天說，為配合「中正萬華復興計畫」，市府相關部門去年年底陸續進駐萬華車站雙子星東棟大樓，該大樓並成為市府第二行政中心；市長柯文哲特別到場了解相關措施。
財政局表示，市府進駐對萬華復興具有非常大宣示意義與帶動效果，也代表對萬華的重視，北市府近千名員工陸續進駐辦公，可活絡當地周遭商業發展。
財政局說，艋舺大道旁的萬華車站雙子星大樓是「中正萬華復興計畫」的一大亮點，交一、交二基地是由現有萬華火車站體向上增建。
財政局解釋，交一基地結合萬華西站客運功能，並引入旅館業，26層樓建物可提供約750個客房單元；交二基地則為16層樓餐飲辦公複合大樓，位於3樓至11樓的北市府辦公樓層預計有近千名員工，包含區公所、社會局、聯合醫院及勞動局所屬員工進駐。
交三基地為停車塔設施，地下3層、地上48公尺的停車塔提供近700個車位，可紓解萬華區停車壓力。
財政局說，交一、交二、交三基地以立體天橋串連3棟建物，成為辦公、旅宿、餐飲休閒、停車及轉運的複合式空間；連接交一及交二大樓之天橋並以立體薄膜造型呈現龍山寺意象，將成為當地景觀地標。
財政局表示，北市府極為重視萬華區再發展，正推動「中正萬華復興計畫」，以捷運萬大線為引擎，公辦都更為手段，透過公共工程、市場改建，促進傳統產業轉型及提升產業競爭力，重塑地方水岸觀光地景，並建立駐地溝通橋梁以強化市民參與，將再造當地商業繁華榮景。1060207
(中央社)
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