想遞延特休假 這樣做可換補休
根據現行勞基法規定，特休假不得遞延，但如果經過勞資雙方同意，勞工在原本排定的特休假出來上班，就可以換成補休。
勞動基準法今年修正通過後，勞工特休假沒有休完，必須要折算工資，且不得遞延，讓許多想積假的勞工有反對聲浪。不過現在傳出如果在勞資雙方同意之下，勞工在原本排定的特休假上班，就可換成補休。
根據破解法，如果勞工在原本排定的特休假出來上班，可以有3種情況可以選擇，一個是將原本的特休假擇日再休，但仍需在結清日前將特休假休完，否則雇主必須折算工資。
第二種是領特休假上班的加班費，根據現行勞基法規定，如果勞工在國定假日跟特休假出來上班，雇主則必須發給加倍工資。
第三種則是將加班費換成補休，此時補休就由勞資雙方約定是否在一定的期限當中休完。
對此，勞動部表示此舉並無違法，但勞工有主導權，可拒絕在特休日出來加班，也由勞工自行選擇是要加班費或補休。勞動部說，如果勞工願意換成補休，卻沒有在跟雇主約定的時間休完，雇主也不得「吃」假，否則就是違反「未給付加班費」一項。1060207
(中央社)
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