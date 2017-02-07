廖國棟：多人入黨是好事 但要嚴格考核

中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟今天說，風雨飄搖之際，這麼多人願意入黨是好事，但還是要求黨中央一定要嚴格依過去考核程序考核，對黨體質才有正面發展。

外傳有大量人頭黨員加入國民黨，名單甚至包括殺警案主嫌，國民黨昨天表示，台北市黨部積極處理，會根據相關廉能條款剔除不適合人選，嚴格把關。

廖國棟上午接受媒體訪問表示，新黨員入黨人數確實是很多，超出意料之外，有許多原因，包括很多老黨員、失聯黨員由於民主進步黨政府非常差的表現，希望國民黨再起；第二是因黨主席選舉，參選人都會催促親朋好友恢復黨籍。

他說，是否有染黑人士入黨，這可能性是有，政黨吸收黨員，都有層層關卡考核，黨主席選舉在即，考核部分會有鬆懈可能，更重要的是現在是集體入黨，一一考核程序可能會免掉，有可能會造成未經嚴格考核的人入黨。1060207

(中央社)