祖孫三代開火車56年 見證大陸鐵路史
上海鐵路局南京東機務段有一姜姓人家祖孫三代都在開火車，合計開了56年，繼承父輩衣缽的故事傳為美談；三人駕駛的車型從蒸汽火車到高鐵，更見證了大陸鐵路發展。
這則新聞今天獲陸媒都市快報、新民網等廣泛報導與轉載。姜家三代從爺爺姜福臨開的蒸汽機，到父親姜愛舜開的內燃機、電力機，再到孫子瞿俊傑（從母姓）開的動車、高鐵，三代人把中國大陸的火車「開了個遍」。
報導說，姜福臨在1956年成為中共建政後第一代火車司機。他駕駛著蒸汽火車一開就是27年。在兒子姜愛舜的腦海裡，父親開的蒸汽機很神奇，不但會冒煙，還會發出「匡嘰匡嘰」的聲音，很有節奏感。
耳濡目染下，姜愛舜也愛上了火車。長大後，成了一名火車司機，開的是更先進的內燃機、電力機。速度更快，工作環境也更好，不會再滿身油汙。
到了第三代瞿俊傑，對火車有了更深的嚮往，「我長大了，也要像爺爺、爸爸那樣開火車」。但姜愛舜知道開火車很辛苦，工作經常日夜顛倒，三餐無法定時吃，雖希望兒子接班，卻也捨不得。
瞿俊傑在2011年成為火車司機，這時，動車、高鐵成了主力軍。大陸鐵路營業里程2016年底達到12.4萬公里，其中高速鐵路逾2.2萬公里。中國大陸也成為世界上高速鐵路建設營運規模最大的地區。
報導表示，姜家祖孫三代一共開了56年的火車，與火車結緣長達半個多世紀。從蒸汽機到內燃機，再從電力機到動車、高鐵，姜家祖孫三代見證了中國大陸交通的快速發展。1060207
(中央社)
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