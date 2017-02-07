中科院擬生產66架高教機 115年全數交機
國防部今天在國家中山科學研究院航空研究所舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，宣示國機國造正式啟動。中科院預計生產66架高教機，民國115年全數交機。
今天的典禮由總統蔡英文主持並致詞，空軍司令沈一鳴上將與中科院院長張冠群中將簽署備忘錄。
空軍現役的F-5戰機、AT-3高教機，機齡都已經超過30年，未來將由新型的國造高級教練機取代。
中科院今天表示，未來將生產66架新式高級教練機，搭配先進的地面模擬訓練系統，讓飛行員的訓練流程自現行3階段3機種，簡化為3階段2機種，並運用先進訓練航電及地面模擬訓練系統，節省操作維護成本，提高訓練綜效。
中科院指出，新式高級教練機簽約啟動後，規劃在民國108年出廠，109年執行首飛，量產構型確認後，逐年提高產能，115年完成全數交機，無縫完成高教機換裝，滿足戰備訓練需求。
國防部共計編列新台幣686億餘元預算執行高教機國機國造政策，國防部並已決定將採用漢翔航空工業公司XT-5「藍鵲」高教機設計構型。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。