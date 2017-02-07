中科院擬生產66架高教機 115年全數交機

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國防部今天在國家中山科學研究院航空研究所舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，宣示國機國造正式啟動。中科院預計生產66架高教機，民國115年全數交機。

今天的典禮由總統蔡英文主持並致詞，空軍司令沈一鳴上將與中科院院長張冠群中將簽署備忘錄。

空軍現役的F-5戰機、AT-3高教機，機齡都已經超過30年，未來將由新型的國造高級教練機取代。

中科院今天表示，未來將生產66架新式高級教練機，搭配先進的地面模擬訓練系統，讓飛行員的訓練流程自現行3階段3機種，簡化為3階段2機種，並運用先進訓練航電及地面模擬訓練系統，節省操作維護成本，提高訓練綜效。

中科院指出，新式高級教練機簽約啟動後，規劃在民國108年出廠，109年執行首飛，量產構型確認後，逐年提高產能，115年完成全數交機，無縫完成高教機換裝，滿足戰備訓練需求。

國防部共計編列新台幣686億餘元預算執行高教機國機國造政策，國防部並已決定將採用漢翔航空工業公司XT-5「藍鵲」高教機設計構型。1060207

(中央社)