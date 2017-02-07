聯邦盃女網賽 零下氣候考驗寶島健兒

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聯邦盃女網賽世界二組將於11、12日在莫斯科舉行，中華隊已經順利抵達，中華民國網球協會7日表示，當地氣候動輒攝氏零下10幾度，對寶島選手而言將是難得的經驗。（中華民國網球協會提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月7日

聯邦盃女網賽世界二組將於11、12日在莫斯科舉行，中華隊已經順利抵達，中華民國網球協會今天表示，當地氣候動輒攝氏零下10幾度，對寶島選手而言將是難得的經驗。

中華隊在2016年的世界二組升降賽，以黑馬之姿擊退實力堅強的波蘭隊，取得世界二組資格，創下網球史上首次闖入世界組的紀錄，這次由教練王思婷率領張凱貞、詹謹瑋、李亞軒及徐竫雯等選手出征。

中華網協表示，中華隊抵達時受到台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處熱烈歡迎，駐莫斯科代表處在未來的賽事，還會到場加油打氣。1060207

(中央社)