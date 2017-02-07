陸父母苦尋被拐兒子22年 春節相聚

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中國大陸一對父母苦尋被拐兒子22年，經志工和警方的協助，他們在春節期間終於重逢。

南方都市報今天報導，被拐男子名叫阿輝（化名），2歲時在廣州冼村被人抱走。阿輝的父親張順利早年在冼村經營小餐館。1995年10月12日晚間，夫婦忙於經營，4歲的女兒張學敏和2歲的兒子阿輝在攤位旁玩耍，阿輝便被人抱走。

隨後半年，夫婦倆人停止做生意，投入找尋兒子，除了廣東，還到過福建、廣西等地，但都失望而歸。

幾年前，張順利讓女兒在尋人網站登記阿輝的資訊，張順利夫婦並透過志工協助在天河公安分局進行採血，資料於2015年5月入庫。

2016年11月，志工接到廣東省公安廳打拐辦警官通知，張順利夫婦的DNA與一名叫阿輝的孩子比中，但雙方須重新採血覆核。直到今年1月才確認張順利夫婦的血樣與阿輝比對成功。

報導表示，戴秀娟3日上午接到志工電話通知，激動地跳了起來，手舞足蹈大喊「找到了」。

張順利一家人昨天下午與阿輝在廣州越秀區見面，並在現場確認胎記，確定阿輝就是當年被拐的小孩。夫妻倆緊緊擁抱著從陸豐趕來相認的兒子。

報導引述阿輝說，自己被拐時只有2歲，已經沒有當時的記憶。他的養父母年近八旬，在陸豐務農，自己大概10多歲時，養父母告訴他，自己並非他們親生。

阿輝說，養父早已去世，養母腿腳不好，在老家休養，找到親生父母雖然很高興，但也無法割捨養母對他這麼多年的養育恩情；至於以後的打算，可能會「兩邊走動」，需要再與家人商量決定。1060207

(中央社)