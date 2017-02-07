台鐵228假期加開209班 10日開訂

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台鐵今天宣布，因應228假期疏運，2月24日至3月1日，全線加開209班次，2月10日開訂。

台鐵說，209加班車包含東部地區2月25日至28日加開的樹林-羅東對號區間快車12班，並提供新台幣100元優惠票價。

另外，2月24日、25日、28日開行東線6班實名制自強號專車，2月17日上午6時起，開放身分證字號U、V開頭及民國106年1月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵228假期車票自2月10日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起在台鐵網站（http：//www.railway.gov.tw）及各車站公告。1060207

(中央社)