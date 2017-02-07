外交部：快速通關與川普移民禁令不同
外交部今天表示，我國參與美國「全球入境計畫」（Global Entry Program），讓國人可在美國使用快速通關一事，與美國總統川普的移民禁令是兩回事，目前該計劃仍在密切進行中。
台美去年4月簽署合作聲明，未來符合資格、且事先申請獲得美國核可的台灣民眾，可適用美國「全球入境計畫」（Global Entry Program），使用美國42個主要機場的電子快速通關系統，免除入關排隊、等待查驗證件的時間。中華民國有望成為亞洲第2個、世界第8個適用美國全球入境計畫的國家。
不過，原本規劃台灣將可在6到8個月內參與美國全球入境計畫，但至今仍未上路，外界擔憂是否受到美國總統川普移民政策的影響？
北美司司長薛美瑜上午受訪時表示，全球入境計畫執行時間比預期長，是因為國內相關機關權責分工上還需要協調，我方也要做系統建置，例如外國人的申請網頁，以及跟美方系統連結等，目前還無法回覆確切的上路時間，但台美雙方一直在密切溝通中，系統也在陸續建置。
至於該計畫是否受到川普移民禁令的影響？薛美瑜說，快速通關跟移民政策是兩回事，快速通關是針對經常進出美國、且對安全沒有疑慮的人，可經過事先申請成為會員，享有入境或出境美國的便利措施，跟移民政策不同。1060207
(中央社)
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