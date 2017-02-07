9旬老翁疑失足落水 陳屍後龍溪

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

苗栗縣後龍鎮後龍溪橋下傳出發現一具浮屍，經打撈上岸查證死者為一名高齡90歲老翁，警方連繫家屬，初步研判老翁獨自外出不慎失足落水溺斃，將進一步調查確認死因。

海巡署第三二岸巡大隊今天指出，昨晚8時許接獲通報後龍鎮後龍溪橋下附近，發現一具男性浮屍，立即派遣機動人員會同警消合力打撈上岸。

警方調查，死者為家住頭屋鄉患有阿茲海默症的90歲老翁，身上無明顯外傷，現場初步勘查未發現可疑打鬥痕跡，根據家屬指述，懷疑老翁可能獨自外出時不慎失足落水，發生不幸意外，今天仍將報請檢方相驗，確認死因。1060207

(中央社)